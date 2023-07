Strategie game Doll Explorer aangekondigd

Kies de juiste acties om gevaar te ontwijken en vijanden te verslaan!

Er komt een nieuwe turn-based strategie game aan. Het spel van Pico Games volgt de avonturen van Tia de heks, Doll de bijzondere levensvorm en Lilith de princess van de demonen.

Het unieke aan de game kun je goed zien in de trailer hieronder. Het lijkt erop dat je een hoeveelheid acties hebt met een bepaalde cost daar aan gekoppeld. Met een bepaald limiet aan wat je kunt plaatsen kies je dan acties en de volgorde van die acties uit. Bijzonder aan dit systeem is dat het niet alleen combat, maar ook je movement bepaald. Soms moet je over gaten springen voordat je een monster moet verslaan, de juiste combinatie kiezen is dan doorslaggevend. Het verslaan van monsters geeft je materialen waarmee je de verschillende karakters sterker kan maken.

Er is nog geen specifieke datum bekend, en meer informatie over de gameplay en het combat systeem zou fijn zijn, maar het spel staat wel gepland voor dit jaar. Meer informatie zal dus niet te lang op zich laten wachten. Wat vind jij van de trailer? Iets om in de gaten te houden? Mocht je niet kunnen wachten dan is er een gratis proloog te vinden op Steam.