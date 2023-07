Team Vanille wint Splatfest in Splatoon 3

Lees hier de volledige uitslag van het afgelopen Splatfest!

Afgelopen weekend was het alweer tijd voor het eerste Splatfest van het nieuwe seizoen in Splatoon 3. Dit keer was het de strijd der ijssmaken. Welke ijssmaak er het meest in de smaak valt, was de prangende vraag. Zouden de spelers voor vanille, aardbei of choco-munt gaan? Inmiddels weten we dat Team Vanille de meeste stemmen heeft binnengehaald. Daarvoor ontvangt Team Vanille 8 punten. Echter zijn er nog meer categorieën waarvoor de teams punten konden binnenhalen. De winst voor het meeste aantal prijsschelpen ging niet geheel onverwacht ook naar Vanille. Daarom kreeg Vanille 7 punten erbij.

Vervolgens ging de strijd verder om invloed in Open, Pro en Driekleurengevechten. In Open en Driekleurengevechten ging opnieuw Team Vanille er met de winst aan de haal en dus 12 punten en nogmaals 18 punten erbij. Als laatste ging de winst voor Pro naar Choco-munt. Team Choco-munt ontvangt daarvoor 12 punten.

Het is tijd voor de einduitslag en het zal je niet geheel verbazen. Team Vanille is met 45 punten de grote winnaar van dit Splatfest!

Volledige uitslag in cijfers

Hieronder volgen alle scores inclusief percentages. Dan zie je pas goed hoe dicht alles bij elkaar lag in sommige categorieën.

Meeste prijsschelpen:

Vanille 34,29% 7p

Aardbei 32,46%

Choco-munt 33,25%

Meeste stemmen:

Vanille 55,04% 8p

Aardbei 19,03%

Choco-munt 25,93%

Meeste invloed Open:

Vanille 33,90% 12p

Aardbei 32,76%

Choco-munt 33,34%

Meeste invloed Pro:

Vanille 30,22%

Aardbei 34,65%

Choco-munt 35,13% 12p

Meeste invloed Driekleurengevecht:

Vanille 34,13% 18p

Aardbei 32,00%

Choco-munt 33,87%

Uitslag: