The Dragoness: Command of the Flame krijgt een releasedate

Bouw een machtig beestenleger uit in dit episch fantasieverhaal.

Uitgever PQube en ontwikkelaar Crazy Goat Games hebben onthuld dat The Dragoness: Command of the Flame op 7 september naar Switch komt. Het spel speelt zich af in een Heroes of Might and Magic-achtige omgeving. Hierbij moet je steden bouwen en turn-based strategische gevechten moet voeren. Naast strategische elementen bevat het spel ook een roguelite-twist.

Een verhaal van verkennen en overwinnen

Je begint aan een epische zoektocht over het Drairthir schiereiland. Het is een land dat wordt geteisterd door strijdende drakenfacties. Als commandant die door een drakenvrouw is gerekruteerd, krijg je de opdracht om de wereld te veroveren en vrede te brengen. Het verhaal begint in de verwoeste hoofdstad Níwenborh. Het is aan jou om deze eens zo grote stad weer op te bouwen. Alleen door een machtig beestenleger te rekruteren en je middelen te beheren, kan je je voorbereiden op de gevaren die voor je liggen. Op het schiereiland zijn er tal van eeuwenoude artefacten te ontdekken. Op die manier kan je je troepen te versterken en je stad upgraden. Je zal de nodige grondstoffen moeten verzamelen, zorgen voor je beesten, de ontwikkeling van de hoofdstad beheren en de richting van je vooruitgang bepalen. In deze wereld draait alles om jouw keuzes.

Verlies de strijd, win de oorlog

Brute kracht zal niet zoveel uitmaken. Integendeel, een gedegen taktiek zal nodig zijn in de klassieke turn-based gevechten. Deze zijn geïnspireerd op Heroes of Might and Magic. Terwijl je je geallieerde wezens naar de overwinning leidt, gebruik je wat je hebt geleerd over je vijanden. Met deze kennis, kan je je verliezen tot een minimum te beperken. Naarmate je beestenleger in aantal toeneemt, heb je de mogelijkheid te experimenteren met verschillende types van eenheden en combinaties van hun vaardigheden. Op die manier kies je je eigen speelstijl die past bij je strategie. Maar er is ook een roguelite-aspect. Je nederlagen zullen je vastberadenheid alleen maar aanwakkeren. Bij elke reis door het steeds veranderende Draithir, speel je nieuwe beesten, vaardigheden en upgrades vrij. Bij elke tegenslag sta je sterker op en boek je vooruitgang met je skills.

Ga jij je wagen aan dit spel en een beestenleger oprichten? Laat het ons weten in de comments. Bekijk hieronder alvast de nieuwe trailer.