Tiny Thor krijgt een releasedatum

Vanaf 3 augustus kunnen we gooien met Mjölnir!

Dat pc-platformer Tiny Thor naar de Nintendo Switch kwam, was al bekend. We wisten alleen niet wanneer. Ontwikkelaar Asylum Square en uitgever Gameforge hebben nu via een (hele korte) trailer de releasedatum bekend gemaakt. Vanaf 3 augustus kun je aan de slag met de game:

In Tiny Thor speel je met de kleine Noorse dondergod Thor in een 2D-actieplatformspel. Je gebruikt jouw magische hamer Mjölnir om vijanden te verslaan en op nieuwe plekken te komen. Mjölnir stuitert van muren en vijanden af waardoor je de stoerste trucjes kan creëren.

Tiny Thor is 5 juni uitgekomen op Steam en is in die korte tijd heel positief ontvangen. Kijk jij dan ook uit naar deze game? Laat het weten in de comments.