INDIE Live Expo 2023: Summer Spotlight voorzien op 31 juli

Met meer dan 50 indiegames aan wereldpremières en updates.

INDIE Live Expo, een online digitale showcase, is een serie voor fans van indiegames over de hele wereld. Deze showcase kende haar debuut in 2020 en is in totaal meer dan 84 miljoen keer bekeken. De aankomende “Summer Spotlight”-showcase is voorzien op maandag 31 juli 2023 om 11.30 uur lokale tijd (2:30 AM PST / 5:30 AM EST / 6:30 PM JST). Je kan deze bekijken op Youtube, Twitch Twitter Live, Niconico en Bilibili. Voor liefhebbers van indiegames zal dit een uur smullen worden.

Tijdens de showcase zullen ontwikkelaars en uitgevers meer dan 50 games voorstellen in dit speciale zomerprogramma. Ook zullen updates gegeven worden en is er de terugkeer van het segment “INDIE Waves”.

INDIE Live Expo blijft een platform uitbouwen ter ondersteuning van indie-ontwikkelaars. Sinds de start in 2020 zijn al 1.800 indiegames aan bod gekomen met meer dan 84 miljoen kijkers. Tijdens een van hun showcases werd onder andere World of Horror voorgesteld. Deze game komt op 19 oktober 2023 naar de Switch.

Meer informatie kan je vinden op de website van INDIE Live Expo, volg @INDIELiveExpoEN op Twitter of zoek naar #INDIELiveExpo op sociale media.