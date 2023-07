Cramped Room of Death krijgt launch trailer

Een lange speer, en een dungeon vol met traps!

Ontwikkelaars Hafiz Mohd Rozlan en Nicalis Inc. hebben een splinternieuwe launch trailer vrijgegeven van de game Cramped Room of Death. De game is vanaf nu verkrijgbaar in de Nintendo eShop. Deze game lijkt aardig op een 16-bit dungeon avontuur. Het ziet er vrij simpel uit, maar er zitten knap lastige puzzels in die je moet ontrafelen om naar de volgende levels te komen. Je wordt eigenlijk gedwongen om goed na te denken, want overal in de dungeons zitten dodelijke traps verstopt.

Een gigantische speer, ideaal of toch een grote hinder?

Je speelt als een karakter genaamd Lance. Deze dappere held gaat de strijd aan om zich door maar liefst 170 verschillende kamers van de dungeon te manoeuvreren. Naast het ruime aantal kamers in de dungeon, heeft het ook nog 5 verschillende gebieden. De gebieden en kamers worden steeds moeilijker, traps zijn harder te ontwijken en je moet steeds beter nadenken voordat je iets doet.. anders kan het zomaar je dood zijn. Gelukkig kun je in deze game zo vaak dood gaan als je wilt, en het blijven proberen!

Lance heeft zoals je al had verwacht een hele grote speer waarmee hij de vijanden probeert te verslaan. Het enige nadeel is, de speer is zo groot dat deze bijna niet in de gangen past! Dit betekend dat je goed moet nadenken voordat je gaat aanvallen, en welke kanten je op moet slaan zodat je de vijand kunt neerhalen en tegelijkertijd alle traps kunt vermijden. Je komt van alles tegen in de gangen van Cramped Room of Death. Denk hierbij aan: glijdende blokken, platformen die zomaar naar beneden vallen, tegels met puntige spijkers die omhoog komen en nog veel meer. Zorg ervoor dat je op een slimme manier door alle kamers en gebieden heen komt, zodat je de gestolen schatten weer terug kan halen.

Overige kenmerken van de game zijn:

Geheime niveau’s die je kunt gaan ontdekken



5 verschillende soorten vijanden



12 soorten traps en obstakels die het je moeilijk gaan maken



10 unieke manieren om te sterven in de game (gelukkig kun je het oneindig vaak opnieuw proberen)



12 karakter skins die je kunt vrijspelen



Een speciale knop die je kan gebruiken om tussen niveaus te switchen in de game



Bekijk hier onder de splinternieuwe launch trailer van Cramped Room of Death: