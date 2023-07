Nieuwe “Bachelorettes” trailer voor Rune Factory 3 Special

Ontmoet alle elf karakters voor de HD remaster!

Rune Factory 3, dat is alweer een hele tijd geleden. Deze HD remaster van de DS klassieker komt later dit jaar uit voor de Switch. In de tussentijd krijgen we een nieuwe trailer van XSEED Games en Marvelous waarin we de bachelorettes ontmoeten die Micah zal tegenkomen in de game.

Voor mensen die niet bekend zijn met de Rune Factory serie: het is het beste te omschrijven als een spin-off van Harvest Moon en Story of Seasons. Naarmate de serie verder en verder ging werd de vergelijking minder, maar het DNA van deze titels is duidelijk terug te vinden.

Dat er een speciale Bachelorettes trailer is heeft mogelijk ook te maken met de nieuwe ‘Newlywed Mode’ met daarin unieke avonturen voor elk van de 11 characters waarmee je kunt trouwen. Elk avontuur wordt pas beschikbaar nadat je getrouwd bent met het desbetreffende karakter. Rune Factory 3 Special komt 5 september 2023 uit op de Switch. Ga jij hem halen?