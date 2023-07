Retro-classic Parasol Stars komt naar Switch

Ruim 30 jaar na de originele release.

ININ Games heeft Parasol Stars: The Story of Bubble Bobble III aangekondigd voor de Switch. Op hun Youtube-kanaal is een trailer te zien van de game:

Parasol Stars is in 1991 oorspronkelijk uitgekomen op o.a. de NES. De puzzle-platformer is gebaseerd op de Bubble Bobble-reeks, maar de waarheid ligt iets ingewikkelder. Deze game is namelijk de tweede game uit de Rainbow Island-reeks, en tegelijktertijd de derde game in de Bubble Bobble-reeks. De jaren ’90 waren het wilde westen als het op namen van games aankwam.

De draakjes van Bubble Bobble krijgen in Rainbow Islands een menselijke vorm met menselijke namen: Bubby en Bobby. Spelers krijgen één wapen: een parasol. Hiermee verdedigen ze zichzelf van vijandige projectielen, kunnen ze ermee vechten en gebruiken ze deze parasol als parachute.

Er is nog geen releasedatum aangekondigd voor Parasol Stars: The Story of Bubble Bobble III. Maar volgens de omschrijving in de video, moet het niet lang duren voor we meer leren over deze game. Heb jij zin in deze charmante retro-game? Laat het weten in de comments.