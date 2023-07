Retro Mystery Club Vol.1: The Ise-Shima Case komt naar het Westen

Maak je klaar voor een moordmysterie in een klassiek jasje!

In 2019 verscheen in Japan Retro Mystery Club Vol.1: The Ise-Shima Case voor de Nintendo Switch. Het Westen kon deze game helaas nog niet spelen. Shinyuden heeft vandaag bekendgemaakt dat de game toch naar het Westen komt. Op 24 augustus verschijnt de game en vanaf dan kunnen spelers hem in de Nintendo eShop kopen. Een trailer kan je hieronder bekijken.

Retro Mystery Club Vol.1 is geïnspireerd op de Famicom Detective-serie met de bijbehorende 8-bit pixelart. Het verhaal speelt zich af in de jaren 80 in Japan en draait om een moord die je samen met je partner Ken moet oplossen. Dit doe je door de stad te verkennen, mensen te ondervragen en puzzels op te lossen. Onderweg kan je genieten van de prachtige landschappen van Ise Shima. Al met al een mysterie-avontuur in een klassiek jasje.

Hoe jij van detectivespellen? Lijkt jou deze game wat? Laat het ons weten in de reacties!