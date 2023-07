[Review] Pikmin 4 – voelt erg fris aan

Pikmin 4 komt vrijdag alweer uit en ons oordeel over de game ligt daarom voor jullie klaar.

Het is alweer zo’n acht jaar geleden dat Miyamoto zei dat Pikmin 4 bijna klaar was. Over welke game de legendarische ontwikkelaar het toen had, is nog steeds niet zeker, maar nu is het dan eindelijk zo ver. Pikmin 4 is bijna verkrijgbaar. Na iets meer dan 10 jaar sinds het verschijnen van Pikmin 3 en het voelt flink fris aan.

Na een mislukte poging van mij met Pikmin 3 was ik redelijk sceptisch of Pikmin 4 wel met mij zou klikken. Gelukkig was dat na het redelijk langdradige introductiestukje dan ook het geval.

De kern van het spel is nog steeds hetzelfde. Als speler beheers je een horde Pikmin die afhankelijk van de kleur een speciale vaardigheid hebben. Door het aansturen van Pikmin is het mogelijk om schatten te verzamelen en vijanden te verslaan. Dit alles om genoeg energie te sparen voor je doelen te behalen. In dit geval dus je schip repareren en Olimar vinden.

Direct al vernieuwing te merken

Wat al meteen opvalt, is dat het personage wat je speelt om de bekende Captain Olimar te redden, niet een al bepaald personage is. Je krijgt namelijk de kans om zelf je personage te maken met onder andere huidskleur, haarstijl (en kleur) en kleur outfit. Dit voelt al meteen als een nieuwe stap voor de serie, al is het een kleine stap.

Na het maken van je personage is het tijd voor jou als nieuwe recruit, het Rescue Team en Captain Olimar te gaan reden. Dat is ook je hele doel van het spel. Genoeg schatten vinden om het schip te repareren en iedereen te redden van de onbekende planeet. Helaas is het verhaal verder niet heel sterk en zelfs waarschijnlijk de grootste twist kan al snel geraden worden.

Een stuk minder druk voor de speler

Pikmin is een franchise die bekend staat om zijn tijdsdruk. Voor het einde van de dag moet je alle Pikmin bij je hebben of binnen een radius van je schip. Doe je dat niet zullen alle Pikmin die daar niet aan voldoen sterven. In voorgaande games was er ook nog wel eens een limiet voor het aantal dagen wat je mag gebruiken. Dat laatste is hier gelukkig niet het geval. Nog steeds moet je voor het einde van de dag alle Pikmin veilig stellen, maar geen daglimiet meer.

Ook zijn er verschillende uitdagende sublevels te vinden in het spel. Deze werelden bestaan uit verschillende lagen met soms een puzzeltje om op te lossen en vaak ook een astronaut om te redden. Hier kun je gelukkig op je gemak rondkijken, binnen deze levels heb je geen tijdsdruk. Echter, de tijd buiten gaat gewoon door met 0,6 * snelheid. Dus je moet er wel op letten dat je voor je er in gaat je alle Pikmin verzamelt.

Helaas worden deze levels soms wel wat langdradig om te voltooien. Dit aangezien er veel te verzamelen is in elke laag en dat flink wat tijd kost. Ze proberen er met verschillende omgevingen wat variatie aan te geven, maar dat werkte toch niet helemaal goed.

Naast dat de game intuïtiever aanvoelt dan vorige delen voelt dit bevrijdender. Je voelt minder druk om echt gericht te spelen en meer te genieten van de werelden en deze te verkennen. Voor de die-hards van de franchise misschien een minpunt, maar persoonlijk vind ik het een enorme verbetering.

Zeker als je bedenkt dat hoewel Pikmin 3 er al erg goed uit ziet, Pikmin 4 een flinke stap vooruit is weer qua uiterlijk.

Oatchi steelt de show

Een grote toevoeging wat hier aan bijdraagt, is de toevoeging van Oatchi, een soort hond die het Rescue Team ondersteunt. Nadat je Oatchi ontmoet bond hij al snel met je en kun je hem voor van alles gebruiken. Zo kun je hem gebruiken om spullen te slepen, vijanden aan te vallen, op te rijden en meer. Oatchi is een definitie van veelzijdigheid en bovendien enorm schattig.

Hij steelt echt de show wanneer je hem wat upgrades geeft waardoor die bijvoorbeeld zwaardere objecten kan tillen. Zo ben je niet in één keer twintig Pikmin kwijt bent voor een schat. Maar ook resistentie tegen vuur of ijs behoren tot de mogelijkheden.

Zeker in de kerkers en gevechten is het erg fijn om Oatchi mee te hebben. Als je op hem rijdt zullen ook alle Pikmin op hem klimmen namelijk. Hierdoor heb je niet een hele grote zwerm achter je lopen die makkelijker te raken is door vijanden of achter een muurtje vast blijft plakken. Ook kun je hierdoor makkelijk Pikmin over water vervoeren. Een enorme quality of life verbetering.

Tower Defense in de nacht

Voor het eerst in Pikmin kun je in de nacht levels bezoeken. Normaal was het te gevaarlijk in de nacht, zeker voor de Pikmin. Nu is het echter mogelijk speciale Night Expeditions te volbrengen. Tijdens deze bijzondere levels moet je samen met Glow Pikmin een soort Tower Defense spelen. Hiervoor moet je eerst een andere astronaut redden die de functie vrijspeelt.

Tijdens de sessies speel je een hele nacht door waarin je Glow Pikmin moet gebruiken om een soort Star Bits van Mario Galaxy te verzamelen. Per drie van deze bits komt er een nieuwe Glow Pikmin in je legioen en dat is maar goed ook. Na een korte periode verschijnen er namelijk vijanden die op je basis afkomen.

Door ze af te leiden met neppe basissen en te verslaan met Pikmin moet je ervoor zorgen dat je basis niet valt. Als je hier aan voldoet krijg je een sap wat belangrijk is voor het verdere spelverloop. Hoewel de gameplay anders is dan normale Pikmin, is het een leuke afwisseling.

Dandori is een Japans lesje strategie

Tot slot zijn er dan nog de Dandori gevechten. Deze korte tijd gelimiteerde gevechten, laten speler slim nadenken in een gevecht tegen een CPU.

Dit is gebaseerd op het Japanse woord Dandori en wat dat betekent, wordt in het spel precies uitgelegd. Je kunt deze levels sporadisch tegenkomen wanneer je een bijzondere NPC tegenkomt. Deze lijkt op een astronaut, maar is bedekt met bladeren.

Deze gevechten zijn altijd een uitdaging. Zo laten ze je strijden tegen deze NPC. Bijvoorbeeld om binnen een bepaalde tijd zo veel mogelijk punten te verdienen door middel van de normale Pikmin gameplay. Naarmate je meer gevechten doet, des te lastiger het wordt. Zo komen er voorwerpen met speciale bonussen en tijdelijke power-ups als toevoegingen in het spel. Je moet constant een tactiek hebben en op je tenen kunnen denken om hier aanpassingen aan te doen. Zonder een plan van aanpak zul je namelijk niet winnen. Dit zijn de meest uitdagende onderdelen van het spel en zeker een goede toevoeging.

Conclusie

Pikmin 4 is ondanks uitdagende en soms tactische gameplay toch het meest toegankelijke spel in de serie ooit. De tijdsdruk voelt minder aanwezig en dat maakt het voor veel makkelijker te spelen. De dungeons zijn zeker een uitdaging, maar kunnen wat langdradig aanvoelen. Hoewel de verhaallijn sterker had gemogen, geven nieuwigheden zoals Oatchi en de nachtlevels genoeg vernieuwing voor de bekenden van de franchise.

+ Minder tijdsdruk

+ Uitdagende en tactische gameplay

+ Oatchi

+ Nachtlevels zijn een leuke afwisseling. – De verhaallijn had wat sterker gemogen

– Dungeons worden soms wat langdradig



DN-Score: 9.0