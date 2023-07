Sailing Era is bijna klaar om uit te varen

Een vaarsimulator met RPG elementen?

Deze vaarsimulator RPG komt al heel snel uit op de Nintendo Switch. Ben jij benieuwd wat Sailing Era allemaal te bieden heeft?

Vaarsimulator RPG

We doen deze game te kort als we zeggen dat het een simpele vaarsimulatie is. Er gebeurt veel meer, zowel op het schip als daarbuiten. In Sailing Era mag je jezelf een kapitein noemen die rondvaart in de 15e, 16e of 17e eeuw. Een perfecte periode om ontdekkingen te doen en om de buit van vijanden af te pakken.

Alles draait wel om het varen, in goed of slecht weer, in achtervolging of op de vlucht. Er zal genoeg te beleven zijn op weg naar één van de 200 unieke havens. Bij deze havens kun je voorraden inslaan en bepaalde reparaties of upgrades uitvoeren aan het schip. Zoals in de beelden goed naar voren komt, zijn er ook RPG elementen terug te vinden.

Is deze game iets voor jou? Bekijk de beelden maar eens en laat het ons weten. Sailing Era komt morgen uit op de Nintendo Switch voor een prijs van 24,99 euro.