Seizoen 3 van Just Dance 2023 Edition gaat nu van start!

Dit derde seizoen staat helemaal in het teken van het strand, de zomer en vampiers!

Het is bijna niet te geloven, maar Just Dance 2023 Edition heeft er alweer twee seizoenen opzitten. Mocht je het gemist hebben: seizoen 1 ging over de liefde en seizoen 2 over het Eurovisiesongfestival. Het tweede seizoen is trouwens pas net een weekje afgelopen, maar dat houdt Ubisoft niet tegen. Het derde seizoen is staat nu namelijk al voor de deur! Ditmaal gaat het seizoen over het strand, de zomer en vampiers en dat is meteen al goed te zien bij de eerste twee nummer die beschikbaar zijn gesteld. Van 20 tot en met 27 juli kan iedereen namelijk gratis aan de slag met Sunroof Nicky Youre & dazy en POP/STARS van K/DA, Madison Beer & (G)I-DLE ft. Jaira Burns.

Uiteraard kunnen we ook dit seizoen weer 40 nieuwe beloningen verzamelen, wat je gewoonweg doet door te dansen. Dit kun je doen door losse liedjes te spelen, maar ook door aan de slag te gaan met één van de gloednieuwe afspeellijsten die tijdens dit seizoen zullen verschijnen. Verder krijgen leden van Just Dance+ regelmatig nieuwe tracks voorgeschoteld. Wanneer welk nummer verschijnt zie je hieronder.

27 juli: Bloody Mary van Lady Gaga

27 juli: Baby Zouk van Dr. Creole

17 augustus: Sacrifice van The Weeknd

17 augustus: Call Me Maybe van Carly Rae Jepsen

24 augustus: Get Low van Dillon Francis & DJ Snake

31 augustus: What Makes You Beautiful van One Direction

In Just Dance 2023 Edition dans je net zoals voorgaande jaren op de allerleukste nummers van dit moment. In het spel volg je zoals gewoonlijk de bewegingen op het scherm, die jouw Joy-Con of smartphone voor je registreert. In dit nieuwste deel kun je lekker jouw hele lichaam bewegen op onder andere Physical van Dua Lipa, CAN’T STOP THE FEELING! Van Justin Timberlake en Sweet But Psycho van Ava Max. Bovendien heeft de game dit keer weer een volledig nieuw uiterlijk gekregen en kun je samen met jouw vrienden online jullie dansmoves aan elkaar laten zien!

Ben je benieuwd geworden naar het derde seizoen van Just Dance 2023 Edition? Bekijk dan onderstaande releasetrailer!

Het derde seizoen eindigt op 27 september. Ga jij proberen om voor die tijd alle nieuwe beloningen vrij te spelen? Laat het ons dan weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!