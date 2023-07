Skull Island: Rise of Kong aangekondigd voor Switch

Wordt koning Kong in dit avonturenspel vol monsterlijke actie.

Uitgever GameMill Entertainment en ontwikkelaar IguanaBee hebben het actie-avonturengame Skull Island: Rise of Kong vandaag officiëel aangekondigd. Eerder deze dag was het al gelekt via Amazon Spain. De game wordt dit najaar gelanceerd en komt naar de Switch.

Skull Island: Rise of Kong zal $39,99 kosten voor de standaard editie. Er zou ook een digitale deluxe “Colossal Edition” verkrijgbaar zijn voor $49,99. Deze bevat acht exclusieve filmkorrels met de mogelijkheid om een roodgetinte rage-modus te ervaren, alsook de originele look van de klassieke King Kong-films uit 1933 en 1970. Zo kan je met dit “Kong style” pack visueel je eigen Kong kiezen. Er is ook een boss-rush modus waarmee je alle titanen van Skull Island kunt verslaan. Tenslotte biedt de “Colossal Edition” ook nog een exclusieve blik achter de schermen met veel artwork uit de game en de volledig originele orkestrale soundtrack. De twee versies zullen binnenkort beschikbaar zijn als pre-order.

Het verhaal is gebaseerd op de rijke geschiedenis van Skull Island. De game is een third-person action-adventure waarbij je speelt als Kong. Door de vele gevechten met allerlei monsters en unieke eindbazen zal je nieuwe vaardigheden vrijspelen. In je reis doorheen het mysterieuze eiland, zal je uiteindelijk je plaats als koning van Skull Island kunnen opeisen. Dit zal je kunnen door de ultieme alfa-predator, de Deathrunner Gaw, te verslaan en zo de dood van je ouders te wreken.

Bekijk hieronder alvast de officiële trailer.