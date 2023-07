ANONYMOUS;CODE ontvangt “System”-trailer

Het nieuwste deel in de Science Adventure-serie verschijnt op 8 september!

Eerder dit jaar werd bekendgemaakt dat ANONYMOUS;CODE op 8 september verschijnt voor de Nintendo Switch. In Japan is de game al eerder verschenen. Spike Chunsoft heeft een “System”-trailer gedeeld waarin bepaalde aspecten worden uitgelegd. Save & Load is een app die ongevraagd op het apparaat van de hoofdpersoon is gezet. Hij denkt dat jij, de speler, dat heeft gedaan. Met Hacking Trigger kan je voorstellen om een savefile te loaden om zo een andere route te verkennen. Maar of de hoofdpersoon jou vertrouwt? Samenwerking is de sleutel voor succes. De volledige trailer kan je hieronder bekijken.

ANONYMOUS;CODE is onderdeel van de Science Adventure-serie. Het speelt zich af in 2037 in Nakano, Tokio. Pollon Takaoka is een hacker die zijn vaardigheden moet gebruiken om de wereld en een meisje te redden. Hij is namelijk met een meisje op de vlucht en moet ontdekken hoe hij het juiste einde om de wereld te redden op krijgen. Verwacht in elk geval een hoop zaken die op de echte wetenschap zijn gebaseerd met een vleugje fantasie.