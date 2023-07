Dolphin emulator komt definitief niet meer naar Steam

Het team achter de emulator is afhankelijk van Nintendo's toestemming.

Eerder dit jaar kon je al lezen over de tijdelijke wering van een Dolphin-release op Steam. Nu heeft het team achter Dolphin, de populaire Wii en GameCube emulator, gedeeld waarom de Steam-release definitief is gecanceld. Volgens het team had Valve de vereiste om eerst goedkeuring te krijgen van Nintendo. Aangezien Nintendo heel beschermend omgaat met hun ip’s is dit zo goed als “onmogelijk”:

“Valve runt uiteindelijk de winkel en kan elke gewenste voorwaarde stellen voor de software die erop verschijnt. Maar gezien Nintendo’s lang gekoesterde standpunt over emulatie, vinden we de eis van Valve dat we goedkeuring van Nintendo moeten krijgen voor een Steam-release onmogelijk”. Dolphin team

Uit het volledige statement van het Dolphin team blijkt dat Valve zelf contact zocht met Nintendo over de Steam-release. Nadat Nintendo het bedrijf had gewezen op de DMCA (Digital Millennium Copyrigt Act) wet, had Valve de opensourcesoftware al verwijderd. Omdat Nintendo vond dat de Dolphin-emulator een inbreuk maakt op auteursrechten, besloot Steam om de release niet door te laten gaan. Hoewel het Dolphin team het hier niet mee eens is zien zij af van de release zolang Valve Nintendo’s toestemming nodig heeft.