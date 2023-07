Pikmin 4 is vanaf nu te spelen op de Nintendo Switch

Vandaag is het de releasedag van Pikmin 4!

Vorig jaar werd er tijdens de Nintendo Direct in september aangekondigd dat er een nieuw Pikmin-spel naar Nintendo’s hybride console ging komen. Het wachten op Pikmin 4 is nu eindelijk voorbij, want het spel is vanaf nu te spelen op jouw favoriete Nintendo console! De game gaat zowel fysiek als digitaal over de toonbank voor een bedrag van €59,99. Mocht je deze titel via de Nintendo eShop kopen dan heb je 10,4 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig. Twijfel je trouwens nog om deze titel aan te schaffen? Probeer dan eens de gratis demoversie of lees hier onze review!

In Pikmin 4 komt een groep ruimtereizigers vast te zitten op planeet die hier ver vandaan ligt. Helaas heeft tot nu toe nog niemand hun kunnen redden en dus krijg jij die taak! Net zoals in de vorige Pikmin-spellen staan ook nu weer deze kleine plantachtige wezentjes aan jou zijde. Je staat er dus niet alleen voor, zeker niet nu ruimtehond Otsjin er ook bij is, maar dat betekent niet dat het avontuur makkelijk gaat worden. Hoewel de Pikmin erg slim zijn ligt er zowel overdag als ’s nachts veel gevaar op de loer. Gaat het jou lukken om de ruimtereizigers te redden en weer veilig terug thuis te komen?

Ben je benieuwd geworden naar Pikmin 4? Bekijk dan onderstaande video’s!