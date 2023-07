[Review] Trust GXT 415S ZIROX – Goed geluid voor een goede prijs!

Een bedrade koptelefoon zonder poespas!

Je hebt vast weleens van het merk Trust gehoord. Het bedrijf maakt onder andere powerbanks, webcams, muizen en koptelefoons. Recentelijk heeft Trust een nieuwe koptelefoon op de markt gebracht die best wel goedkoop is. De GXT 415 ZIROX heeft namelijk een adviesprijs van maar €19,99. Dat is tegenwoordig best weinig voor een gamingheadset. In deze review lees je of de GXT 415S ZIROX van Trust, die speciaal voor de Nintendo Switch gemaakt is, het waard is om te gebruiken tijdens jouw gamesessies.

Een simpele uitpakervaring

Bij een review als deze begin ik altijd met te vertellen wat de inhoud van de doos is, maar in dit geval is dat erg simpel. Het enige wat je namelijk ontvangt is de bedrade koptelefoon en een heel klein informatieboekje met mini lettertjes. Daarom gaan we meteen maar door met het ontwerp van de GXT 415S ZIROX. Wat mij meteen opviel, is dat de inklapbare microfoon erg mooi is weggewerkt in het strakke rood met zwarte design. Een handige extra feature is dat je de microfoon ook kunt dempen. Dit doe je door middel van een schakelaar, die op de linker oorschelp zit, naar beneden te schuiven. Over de linkeroorschelp gesproken, hier is ook meteen de volumeregelaar te vinden. Je krijgt dus de optie om het volume te regelen via het apparaat dat je gebruikt of door middel van het tandwieltje dat op de koptelefoon zit.

Als laatste heeft de GXT 415S ZIROX een rubberen 3,5mm-audiokabel van 1,2 meter. Dit is 80 centimeter korter dan de niet-console varianten uit de GXT 415-serie. Deze lengte is natuurlijk perfect voor als je de Nintendo Switch of Nintendo Switch Lite in handheldstijl gebruikt en andere apparaten dichtbij je hebt zoals een telefoon, tablet of laptop. Echter merkte ik wel dat als je de Switch docked op een bureau gebruikt, dat de lengte van de kabel nét iets te kort is om te dragen. Als je dus graag via het grote scherm met jouw Switch wil spelen, dan kun je beter voor de variant van deze headset gaan die een langere kabel heeft.

Hoe klinkt het geluid?

Sinds dit jaar gebruik ik in het dagelijks leven een koptelefoon die een stuk duurder is dan de GXT 415S ZIROX. Toch heb ik vroeger heel veel genoten van een headset die ook ongeveer 20 euro was. Daarom heb ik er alles aan gedaan om deze gamingheadset van Trust een eerlijke kans te geven. Toen ik wist dat ik deze koptelefoon mocht reviewen heb ik mijn eigen dure koptelefoon een paar dagen van tevoren niet meer gebruikt. Tevens heb ik een week lang alleen maar de GXT 415S ZIROX gebruikt, waardoor ik kon wennen aan het geluid. Ik moet heel eerlijk zeggen dat mijn verwachtingen niet heel hoog waren, wat komt door het lage prijskaartje. Wellicht ben ik daarom zo verrast door het geluid dat deze koptelefoon produceert.

Persoonlijk ben ik van mening dat als ik een product koop, ik deze op zoveel mogelijk apparaten wil gebruiken. Daarom heb ik voor deze review praktisch elk apparaat erbij gepakt dat een 3,5mm-audio-aansluiting heeft. Uiteraard begon ik deze gaming headset uit te proberen op mijn Nintendo Switch. Toen ik de demoversie van Pikmin 4 opstartte viel mij meteen op dat je de hoge tonen goed kunt horen. Dit was meteen al positief, maar toen ik Mario Kart 8 Deluxe aan het spelen was merkte ik dat de midden en lage tonen een beetje door elkaar gemengd werden. Ditzelfde geldt trouwens als je luistert naar muziek met de headset op bijvoorbeeld jouw telefoon.

Wel moet ik zeggen dat je bij deze koptelefoon goed hoort van welke kant iets komt. Als er bij Mario Kart bijvoorbeeld een groen schild voorbij vloog, dan kon ik dat goed aan de ene of de andere kant horen.

Uiteraard heb ik niet alleen gegamed en muziek geluisterd, maar ik heb ook een paar films gekeken. Tijdens het kijken van die films merkte ik dat de stemmen erg goed te horen waren en dit is bij videobellen trouwens hetzelfde geval. Het enige nadeel is dat degene met wie je aan het bellen bent, jou wat minder goed hoort. De microfoon is qua kwaliteit prima te noemen, maar wel erg aan de zachte kant. Dit kan vooral vervelend zijn als jij online games speelt waarmee je met jouw medespelers moet communiceren. Als je dus bijvoorbeeld Fortnite speelt, dan kun je misschien beter kijken naar een koptelefoon die een betere microfoon heeft.

Hoe is het draagcomfort?

Het fijne aan de GXT 415S ZIROX is dat ‘ie erg licht is. Hij weegt namelijk maar 237 gram en dat is absoluut niet veel voor een koptelefoon. Door het zachte hoofdkussen en de comfortabele oorkussens zit de headset erg fijn op mijn hoofd. Wat mij wel is opgevallen, is dat er niet heel veel ruimte voor je oren is voor een over-ear koptelefoon. Bij mij passen m’n kleine oren precies in de oorkussens, maar als je enigszins medium tot grote oren hebt zal de GXT 415S ZIROX voor jou eerder een on-ear headset zijn. Dit is iets om rekening mee te houden als je interesse hebt in deze koptelefoon. Echter maakt het niet uit hoe groot je hoofd is, want de hoofdband is in verschillende stappen groter te maken!

Conclusie

Ik heb het al eventjes laten vallen, maar ik moet zeggen dat de GXT 415S ZIROX van Trust mij aardig heeft verrast. Voor een klein prijskaartje van €19,99 krijg je wat mij betreft echt een hele goede prijs-kwaliteitverhouding. Je koopt namelijk een goede koptelefoon die je op vele apparaten kunt gebruiken en tevens prettig op je hoofd zit. Ja, de audiokabel van dit model is nét iets te kort om je Switch docked te gebruiken en de midden en lage tonen worden een beetje door elkaar gemengd bij muziek. Maar toch denk ik echt dat je blij zal zijn met deze headset en dat voor maar 20 euro!

+ Redelijk goede geluidskwaliteit

+ Door de 3,5mm-audiokabel te gebruiken op vele apparaten

+ Lekker licht

+ Geweldige prijs

– De microfoon is wat aan de zachte kant

– De audiokabel is te kort om de koptelefoon te gebruiken als jouw Switch in jouw dock staat

DN-Score: 8,5