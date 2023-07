Zelda: Tears of the Kingdom haalt de top 5 best verkochte games in Europa 2023

Zelda haalt de top 5!

De best verkochte games voor de eerste helft van 2023 in Europa zijn bekend gemaakt. GamesIndustry heeft een lijst gemaakt van alle games die het afgelopen halfjaar zijn verkocht in Europa. Het gaat hierbij niet alleen om de Nintendo Switch maar om alle platformen (o.a. Steam, Xbox, en Playstation Network)

Nintendo’s nieuwste game uit de Zelda franchise heeft de vierde plek behaald in deze prachtige lijst. Dit is nog best knap want Nintendo deelt namelijk niet de cijfers van digitale verkoop, de plek is dus puur gebaseerd op fysieke games die zijn verkocht. Het is zelfs bevestigd dat Zelda tot nu toe de best verkochte fysieke game van het jaar is.

Nog meer Nintendo games halen de lijst

Niet alleen The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom haalt de lijst van best verkochte games in Europa 2023. Ook Mario Kart 8 Deluxe staat maar liefst op nummer 12 en Nintendo Switch Sports op nummer 18. Deze games zijn ook puur gebaseerd op de fysieke verkoop, dus het is ontzettend knap dat ze de lijst hebben behaald. De andere games op de lijst zijn wel gebaseerd op digitale verkoop.

Het zou best wel eens kunnen dat alle drie de games veel hoger zouden scoren op de lijst als Nintendo de digitale verkoopcijfers ook had vrijgegeven. Helaas is dit niet het geval, maar dat neemt niet onze trots weg dat ze überhaupt op deze mooie lijst staan.

Bekijk hier de lijst van de best verkochte games in Europa 2023 van het eerste halfjaar:

Hogwarts Legacy (Warner Bros) Diablo 4 (Activision Blizzard) FIFA 23 (EA) The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Call of Duty: Modern Warfare 2 (Activision Blizzard) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) Star Wars Jedi: Survivor (EA) NBA 2K23 (2K Games) Resident Evil 4 (Capcom) God of War Ragnarok (Sony) Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)* Dead Island 2 (Deep Silver) The Last of Us: Part 2 (Sony) Far Cry 6 (Ubisoft) Final Fantasy 16 (Square Enix) Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft) Nintendo Switch Sports (Nintendo) Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege (Ubisoft) Grand Theft Auto Online (Rockstar)

In het eerste half jaar van 2023 werden er in Europa 76,1 miljoen games verkocht op ieder platform. Dit is iets meer dan vorig jaar in 2022. In totaal werden er 29,1 miljoen fysieke games verkocht, dit is helaas dan weer minder dan vorig jaar. Digitale games werden wel meer verkocht, met een stijging van 7% kwamen we in totaal op 47 miljoen digitale games in Europa.

Welke games van deze lijst heb jij allemaal gekocht? Laat het ons weten in de reacties!