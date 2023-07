Zes nieuwe karakters getoond voor Mortal Kombat 1 DLC

Met onder andere Homelander en Omni-Man

Enkele maanden geleden kregen we al een mogelijke leak voor de DLC, maar nu hebben we officieel bericht van NetherRealm Studios en Warner Bros. In een korte trailer tonen ze dat de gelekte karakters daadwerkelijk naar de nieuwe Mortal Kombat komen in de Kombat Pack DLC.

Justice. The good… and the bad. Welcome the Kombat Pack Roster to Mortal Kombat 1. #MK1 pic.twitter.com/QoWFC36y8n — Mortal Kombat 1 (@MortalKombat) July 21, 2023

In deze DLC krijgen we, mocht je ze niet allemaal herkennen, de volgende karakters:

Quan Chi

Ermac

Takeda

Peacemaker (DC Comics)

Omni-Man (Invincible

Homelander (The Boys)

Vorige maand kregen we nog de eerste gameplaybeelden voor Mortal Kombat 1, met hierin onder andere het nieuwe Kameo fighter systeem. Mortal Kombat 1 komt later dit jaar uit op 19 september. Kleine kanttekening dat Homelander specifiek pas zal verschijnen in 2024. Hoe tof zal het zijn om met deze karakters te vechten? Welk karakter ben je het meest hyped over?