Forever Entertainment hint naar nieuwe remake aankondiging in 2023

Ook zal het aantal buitenlandse remakes toenemen.

Forever Entertainment bekend van hun remakes van Panzer Dragoon en House of the Dead heeft geteased dat er nog een remake komt. In een interview met Famitsu hebben ze bekendgemaakt dat er meer aankomt, nu ze de remake van Front Mission 1st: Remake vorige maand hebben uitgebracht. Forever entertainment CEO Zbigniew Dębicki had het volgende te zeggen tijdens dit interview:

“Op dit moment werken we samen met IP-houders en hun teams aan het blijven aanpassen van verschillende niet-Japanse IP-remakes. Ik denk dat het aantal buitenlandse remakes vanaf hier zal toenemen, maar ik ben persoonlijk fan van Japanse games en wil steeds meer Japanse remakes uitbrengen”. “Er zijn echt te veel titels die ik wil uitbrengen, zelfs het beperken tot slechts tien zou moeilijk zijn (lacht). Nou, ik denk dat we zelfs in de loop van dit jaar een nieuwe remake kunnen aankondigen, dus spelers kunnen daar naar uitkijken!” Zbigniew Dębicki

Op basis van deze informatie lijkt het er dus op dat Forever Entertainment naast Japanse titels ook meer westerse games wil remaken. Forever Entertainment werkt op dit moment aan de remake: Fear Effect: Reinvented en aan de remakes van Front Mission 2 en 3. Welke remakes hoop jij nog van Forever Entertainment te zien? Laat het ons vooral weten in de reacties!