Ontvang nu een speciale Charizard in Pokémon Scarlet & Violet

De Dark Tera-type Charizard heeft banden met de anime.

Hoewel wij er nog een tijdje op moeten wachten is de nieuwe Pokémon anime in Japan al op volle toeren. In de meest recente aflevering werd het Tera-type van één van de standaard Pokémon onthuld. Die van Friede’s Charizard. Dit bleek een Dark Tera-type te zijn wat goed overeenkomt met de aankomende kaart van Charizard in Obsidian Flames.

1. Open Pokémon Scarlet/Violet

2. Open de Poké Portal (gebruik hiervoor het menu wat je opent met X)

3. Selecteer Mystery Gift

4. Kies “Get with Code/Password” en verbind met het internet

5. Vul het volgende wachtwoord in: DARKTERA0006

6. Ontvang Charizard

7. Save en heb vooral veel plezier aan je nieuwe Pokémon