Pokémon onthult een speciale trailer voor de World Championships in Japan.

Volgende maand is het weer tijd voor The Pokémon World Championships.

Het is enorm opvallend, Pokémon heeft voor het eerst hun grote kampioenschappen in het land van oorsprong, Japan. Van 11 tot 13 augustus strijden de beste spelers van over de hele wereld in verschillende games. Zo zijn er toernooien voor Pokémon Unite, Go, TCG en de VCG. Het is dit jaar voor het eerst dat Unite een volwaardig toernooi heeft en dat TCG en VCG gebruik maken van Pokémon Scarlet & Violet dus mogelijk zijn er weer compleet andere games te aanschouwen..

Daarnaast zijn er ook verschillende extra activiteiten zoals een heus cruiseschip waar je op kunt vechten, een Pokémon Center Pop-up store en leuke activiteiten zoals het summer festival park. Om dit grootse evenement te vieren heeft Pokémon een speciale animatie onthuld. Hierin komen alle aspecten van het toernooi voorbij in één korte animatie van exact een minuut. De muziek die je er onder hoort, is een speciale versie van de muziek die je in Scarlet & Violet hoort bij gym battles.