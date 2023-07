[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 30

Weten wat je volgende week in de eShop kan verwachten?

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de aankomende releases voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid releases kiezen we een paar uit die ons oog pakken, welke je hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Onderaan vind je een overzicht van alle titels die aankomende week verschijnen plus hun prijzen.

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons

Prijs in de Nintendo eShop: €24,99 – 27 juli 2023

Double Dragon Gaiden is een nieuwe versie van de iconische beat ‘em up-reeks Double Dragon. Dit keer is de game een roguelite, waarbij je je door een apocalyptisch New York heen knokt. Deze stad is namelijk verwoest door een nucleaire ramp, waardoor de bewoners moeten vechten om te overleven terwijl rellen en misdaad hoogtij vieren. Criminele bendes hebben de stad over genomen, maar jonge Billy en Jimmy Lee pikken het niet meer. Ze zijn vastbesloten om de bendes uit de stad te drijven, iets waarbij jij natuurlijk moet helpen. En ze zijn niet alleen! wissel probleemloos tussen 13 verschillende personages waardoor talloze combo’s mogelijk zijn. De game is daarnaast ook co-op te spelen.

Koa and the Five Pirates of Mara

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 – 27 juli 2023

Ga mee op een nieuw avontuur met Koa! Zich afspelend in hetzelfde universum als Summer in Mara ga je opnieuw op reis met Koa en haar vriend Napopo in de wereld van Mara. Doorkruis wilde eilanden, ontwijk sluwe valstrikken en versla knappe piratenbazen in dit eerbetoon aan klassieke platformavonturen.

Disney Illusion Island

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99 – 28 juli 2023

Disney Illusion Island is een nieuw 2D-coöp-platformavontuur voor maximaal vier spelers. Ga met Mickey en zijn vrienden op reis om het mysterieuze eiland Monoth te ontdekken en drie mystieke boeken te vinden. Kies je favoriete personage en zwem, slinger, ren en spring je een weg door deze prachtige en mysterieuze gebieden om de wereld te redden. Met handgetekende animaties, een georkestreerde soundtrack en authentieke voice-overs is dit een avontuur om niet snel te vergeten!

Wat verder verschijnt in de week van 24 tot en met 30 juli:

25 juli: This Way Madness Lies

25 juli: Mr. Run and Jump

25 juli: Magic Exposure – Yuri Visual Novel

25 juli: Harvest Lfe + Castaway Paradise

25 juli: SkelJump

25 juli: Heist Force

26 juli: Super Intern Story

27 juli: Zoo Park Stoy

27 juli: Radiant Tale

27 juli: Patrick’s Parabox

27 juli: Watch

27 juli: YGGDRA UNION “We’ll Never Fight Alone”

27 juli: PixelJunk Scrappers Deluxe

27 juli: Phychic 5: Eternal

27 juli: Sword & Fairy Inn 2

27 juli: Venice 2089

27 juli: Ducky’s Delivery Service

27 juli: Eden’s Last Surprise

27 juli: Zombie Hunter D-Day

27 juli: Luna & Monsters Tower Defense

27 juli: Alien War 2 Dog Fight

27 juli: Operate Now: Hospital

27 juli: Pixel Game Maker Series Angel’s Gear

28 juli: Burger Chef Tycoon Couch Co-op Edition

28 juli: Knights and Guns Silver Edition

28 juli: s.N.I.P.E.R. – Hunter Scope Summer Edition

28 juli: Working Hard Collection

28 juli: Demonic Supremacy

28 juli: The Master’s Pupil

28 juli: Racoon Adventure: Animal City Simulator 3D Farm Super Deluxe Games

29 juli: Mega Ramp Moto- Dirt Bike Stunts Simulator

29 juli: Last Mage Survivors

