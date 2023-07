Digital Foundry neemt Pikmin 1+2 onder de loep

Switch versus Gamecube

Sinds afgelopen vrijdag kunnen Nintendo Switch-bezitters aan de slag met het nieuwste deel in de Pikmin-serie, namelijk Pikmin 4. Onlangs verschenen Pikmin 1 en 2 echter ook op de Nintendo Switch. Daarmee kunnen fans de eerste twee delen opnieuw beleven of juist voor het eerst spelen. Digital Foundry vergelijkt in een nieuwe video de HD-versies van beide delen.

Hoe zien deze twee klassiekers eruit vergeleken met het origineel op de Gamecube? We kunnen je alvast verklappen dat de aanpassingen minimaal zijn. Hoe en wat zie je in onderstaande video. Onze review van de HD-versies kun je hier vinden. Benieuwd naar onze review van Pikmin 4? Die kun je hier lezen.