Maak kennis met de gameplay van De Smurfen 2: De Gevangene van de Groene Steen

Smurf hier de gameplay preview!

Ongeveer twee maanden geleden brachten ontwikkelaar Osome Studios en uitgever Microids het nieuws naar buiten dat er dit jaar een nieuw Smurfen-spel aankomt. Op een releasedatum en de eerste teaser hoefden we niet lang te wachten, want deze verschenen ruim een maand later al. Inmiddels heeft het YouTube-kanaal van Microids een gameplay preview online gezet, waarin zoals je verwacht gameplay te zien is. De Smurfen 2: De Gevangene van de Groene Steen verschijnt later dit jaar op 2 november op jouw Nintendo Switch. Hoewel de game nog niet in de Nintendo eShop staat, is deze titel bij diverse websites alvast te pre-orderen voor een bedrag van €49,99.

In De Smurfen 2: De Gevangene van de Groene Steen vindt Knutselsmurf het mysterieuze SmurfoMix uit, maar hij mist een ingrediënt: de Green Stone. Hij probeert de steen te stelen van Gargamel, maar dit loopt uiteraard fout af. Stukken steen verspreiden zich over Cursed Land en de kwaadaardige Stolas komt daardoor per ongeluk vrij. Het is nu aan Knutselsmurf, Klungel, Brilsmurf en Smurfstorm om al deze stukken terug te halen en het kwaad te verslaan. Echter komt er hulp vanuit onverwachte hoek, want Gargamel sluit zich namelijk bij het team aan om Stolas te verslaan.

Ben je benieuwd geworden naar de gameplay The Smurfs 2: The Prisoner of the Green Stone? Bekijk dan onderstaande video!