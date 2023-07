DreamWorks All-Star Kart Racing komt naar de Nintendo Switch

Race met jouw favoriete personages van Dreamworks op verschillende circuits!

Kun jij je het racespelletje Dreamworks Super Star Kartz nog herinneren? Als je die game vroeger erg leuk vond om te spelen dan heb ik goed nieuws voor je! DreamWorks komt namelijk met een nieuw racespel genaamd DreamWorks All-Star Kart Racing. Een exacte releasedatum is momenteel helaas nog onbekend, maar we weten al wel dat deze titel later dit jaar zal verschijnen. Hoewel ook een trailer ontbreekt kun je onderaan dit artikel een aantal afbeeldingen van de game bekijken.

DreamWorks All-Star Kart Racing is een racespel waarin je kunt racen met al jouw favoriete personages uit de DreamWorks-films. Zo kun je onder andere kiezen uit Shrek en Donkey uit Shrek, Po en Shifu uit Kung Fu Panda en Astrid uit How to Train Your Dragon. Uiteraard zijn de circuits ook gebaseerd op de films van Dreamworks, maar welke dat zijn weten we nog niet. Tevens zal deze game verschillende power-ups bevatten en kun je jouw kart naar eigen smaak aanpassen. Het is trouwens ook mogelijk om online met maar liefst acht games te racen. Mocht je liever gezellig met jouw vrienden op de bank door de banen scheuren, dan kan dit met maximaal vier mensen.