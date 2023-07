DreamWorks Trolls Remix Rescue aangekondigd voor de Switch

Alle trollen nog aan toe!

Uitgever Gamemill Entertainment en Petit Fabrik hebben zojuist de splinternieuwe game Trolls Remix Rescue aangekondigd. Nog wel even geduld, want de game komt pas later dit jaar naar de Nintendo Switch. Waarschijnlijk herken je de schattige Trolls van verschillende films die DreamWorks de afgelopen jaren heeft uitgebracht. Denk hierbij aan de films: Trolls (2016), Trolls Holiday (2017), Trolls World Tour (2020), Trolls Holiday in Harmony (2021). Er is ook nog een film die dit jaar nog uit moet komen genaamd: Trolls Band Together (2023).

Wat kunnen we allemaal verwachten van de Trolls?

DreamWorks Trolls Remix Rescue is een 3D-platformer waarin je met je favoriete personages uit de films kunt spelen. Niet alleen je favoriete personages komen voor in de game, maar je kunt ook volledig je eigen Troll creëren. Je komt in een wereld terecht die Trolls Kingdom heet. In deze wereld is helaas een grote ramp op komst, en jij bent de aangewezen persoon om het te redden! Als speler reis je door de magische en avontuurlijke wereld van de Trolls. Je komt op plekken terecht zoals Poppy & Branch’s Pop Village, Barb’s Volcano Rock City en Cooper’s Vibe City. Natuurlijk reis je niet zomaar door deze magische plekken heen, het is de bedoeling dat je het melodische meesterbrein stopt. Het meesterbrein probeert namelijk de muzikale harmonie van de Trolls voorgoed te verstoren.

Speel met je favoriete karakters uit de Troll films zoals: Poppy, Branch, Guy Diamond en nog veel meer! Ga het magische avontuur aan in Trolls Kingdom en doe er alles aan om de muzikale harmonie weer terug te krijgen. Pas je Troll volledig aan naar je eigen smaak door verschillende cosmetics te gebruiken zoals geweldige kapsels, aparte gezichtsuitdrukkingen en prachtige outfits. Het gaat niet alleen maar om het uiterlijk van je Troll, het is ook belangrijk dat je handige skills leert om de strijd aan te gaan tegen het meesterbrein.

Helikopter trollenhaar

Leer de kunst van “Hair-Jitsu”, hierdoor kun jij je trollenhaar gebruiken als zweep voor de tegenstanders die je tegenkomt. Je kunt ook met je trollenhaar draaien om omhoog te vliegen, gebruiken als een helikopter, dingen vastpakken, en rondslingeren om objecten kapot te slaan.

Strijd in de “Musical Mayhem” op het ritme in de verschillende mini-games, uitdagende puzzels en ontgrendel speciale nieuwe items. Speel alleen of samen met je vrienden in lokale co-op met maximaal 4 spelers tegelijk. Beweeg lekker mee met de muziek en het ritme van de Trolls! De game bevat namelijk de soundtracks van verschillende Trolls filmfranchise.

Bekijk hier nog een aantal screenshots van Trolls Remix Rescue:

Ben jij ook super enthousiast over deze Trolls game? Laat het ons weten in de reacties!