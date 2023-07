First 4 Figures komt met beeldje van The Great Mighty Poo

♫ And he’s going to throw his s**t at you ♫

First 4 Figures, de makers van high-end beeldjes zoals deze van Mario Kart, heeft een beeldje aangekondigd van een andere classic. Dit keert wordt The Great Mighty Poo uit Conker’s Bad Fur Day in het zonnetje gezet. Bekijk de teaser-video hier:

Voor wie het niet weet: The Great Mighty Poo is één van de baasgevechten uit Conker’s Bad Fur Day op de N64. De Rare-game staat bekend om zijn grove humor en onderbroekenlol, en dat is nergens zo duidelijk als bij The Great Mighty Poo. Deze zingende drol gooit zijn poep naar jou en het is als de speler de taak om hem te bekogelen met wc-rollen. Mocht je nog niet bekend zijn met Conker’s Bad Fur Day, dan geeft dit een aardige samenvatting van wat je van het spel mag verwachten.

We hebben nog geen idee wat deze gepolijste drol moet gaan kosten, maar over tien dagen opent First 4 Figures de pre-orders. Daar kun je dan alvast een aanbetaling doen van $10. Maar wees gewaarschuwd: First 4 Figures-beeldjes zijn doorgaans niet goedkoop.

Zoals alle andere Rare-figuren is ook The Great Mighty Poo (en dus ook Conker) eigendom van Microsoft. Maar aangezien deze tijdloze antagonist zijn debuut maakte op de N64, vonden we het toch het melden waard op een Nintendo-nieuwssite.

Ga jij dit beeldje pre-orderen? We zijn heel benieuwd! Dus laat het ons weten in de comments.