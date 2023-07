Mr. Run and Jump is vanaf nu te spelen op de Nintendo Switch

Bekijk hier de releasetrailer en wat gameplaybeelden!

Vorige maand werd er bekendgemaakt dat Mr. Run and Jump naar de Nintendo Switch ging komen. Inmiddels hoeven we niet meer te wachten op het spel van ontwikkelaars Graphite Lab en Heavy Horse Games en uitgever Atari. Deze game is vanaf nu namelijk te spelen op Nintendo’s hybride console! De titel gaat voor een bedrag van €24,99 over de digitale toonbank en om Mr. Run and Jump te downloaden heb je 940 megabyte aan vrije opslagruimte nodig. Eerder dachten we dat het 792MB zou zijn, maar deze informatie is dus in de eShop aangepast.

In Mr. Run and Jump moet je deze meneer helpen om de angstaanjagende Void te verslaan. Dit doe je al rennend, springend, sprintend en rollend en trouwens niet alleen. Jouw trouwe hond Leap zal je namelijk helpen om vijanden te ontwijken en alle platformuitdagingen te overwinnen. Alle levels zijn bovendien nauwkeurig ontworpen waardoor de gameplay erg vloeiend is. Tevens beloof de game meer dan 30 euro speelplezier! Dat moet wel genoeg zijn toch?

Om te vieren dat Mr. Run and Jump vandaag is verschenen kun je hieronder de releasetrailer en wat gameplaybeelden bekijken!