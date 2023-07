RIN: The Last Child releasedatum bekend

Gebruik je magie en red een mythische wereld in deze fantasy metroidvania

Uitgever Klabater en ontwikkelaar Space Fox Games hebben de releasedatum voor RIN: The Last Child bekendgemaakt. De titel komt uit op 21 september 2023. Ongeveer een jaar geleden werd het spel nog uitgesteld. Er is ook een nieuwe trailer vrijgegeven.

RIN: The Last Child is een duister Metroidvania sprookje dat op een slimme manier exploratie en crafting combineert. Dankzij een complex systeem om spreuken te creëren en te gebruiken, zal geen enkele speelbeurt dezelfde zijn. Dit crafting systeem voor je spreuken bied een grote flexibiliteit en vrijheid. Zo kan je tegen je vijanden vechten, maar ze ook gevangen nemen of gewoon helemaal uit de weg gaan.

In RIN speel je een halfgodin die de kracht van natuurelementen kan verzamelen om haar magie te voeden en verder te ontwikkelen. In een mythische land moet ze de geheimen achter de Aspects of Magic ontdekken. Het verhaal is er een van een ware schepping. De Schepper heeft je tot leven gebracht om te proberen je broers en zussen te vinden. Elk hebben zij een stukje van de magische kracht van de Schepper bij zich. Het is jouw taak om deze terug te winnen. Het verhaal kent vele vertakkingen en heeft ook verschillende eindes.

Een nieuwe trailer voor RIN: The Last Child vind je hieronder. Heb jij interesse in deze metroidvania? Laat het ons weten in de comments.