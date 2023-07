Rise of the Triad: Ludicrous Edition is vertraagd

Voor onbepaalde tijd.

Uitgever Apogee heeft de Switch-versie van Rise of the Triad: The Ludicrous Edition vertraagd, aldus Nintendo Everything. De game stond oorspronkelijk gepland voor een release op 31 juli, maar is nu voor onbepaalde tijd vertraagd. De pc-versie staat nog wel gepland voor die datum.

Mocht je niet op de hoogte zijn van Rise of the Triad: Ludicrous Edition, dan geeft de trailer een aardig idee:

Rise of the Triad: Ludicrous Edition is de HD-remaster van Rise of the Triad uit 1994. De game is geregisseerd door Tom Hall die voor zijn vertrek bij id Software heeft meegewerkt aan Wolfenstein 3D en Doom. Rise of the Triad haalt dan ook veel inspiratie uit Wolfenstein, maar dat daar nog een schepje absurditeit bovenop.

Apogee heeft helaas geen reden gegeven voor de vertraging. Ga jij wachten op een release op de Switch? Laat het weten in de comments.