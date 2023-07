Trine 5 krijgt een releasedatum in augustus

Deze co-op komt eraan in augustus en een nieuwe trailer is beschikbaar!

Trine 5: A Clockwork Conspiracy heeft zojuist een definitieve releasedatum gekregen. THQ Nordic en Frozenbyte hebben bevestigd dat de game op 31 augustus 2023 naar Switch komt. Dit volgt op de oorspronkelijke aankondiging in april, waarin een lancering in de zomer werd beloofd.

In dit spel met mooie 2.5D-landschappen, krijg je een nieuw avontuur voorgeschoteld met een nieuwe cast. In Trine 5 kan je alleen of met maximaal drie vrienden in online of lokale co-op de nieuwe puzzels oplossen. Er is ook een nieuw level-up systeem.

Een nieuwe trailer met het personage Pontius de Ridder werd ook gepubliceerd. Hij is de beschermer van het rijk en ook de grootste taartliefhebber die het land ooit heeft gezien. En dan hebben we het nog niet eens over de held die altijd in de frontlinie staat om zijn vrienden te beschermen. Als vaardige ridder gebruikt Pontius zijn zwaard om vijanden af te weren, obstakels uit de weg te ruimen. Hij kan dit ook gebruiken als platform om hoger gelegen plaatsen te bereiken. Zijn schild gebruikt hij dan als bescherming, maar ook om licht te weerkaatsen, over water te schaatsen of zelfs om door de lucht te zweven.

Bekijk hieronder de nieuwe trailer van Pontius the Knight.