Alle Chaos Emerald krachten bekend voor Sonic Superstars

Unieke krachten om uit te kiezen!

Sonic Superstars is een Sonic game die eerder dit jaar werd aangekondigd met een grootse belofte: terugkeren naar de kern van de Sonic games. In de game kun je met maximaal vier spelers genieten van een 2D platformer zoals vroeger, in een modern jasje natuurlijk.

Vorige week kwam nog de intro animatie online voor Sonic Superstars, en nu weten we meer in-game details over de verschillende krachten die je kunt gebruiken. Dankzij een Game Informer interview met Takashi Iizuka, een Creative Officer van het Sonic Team, weten we nu alle krachten die je kunt gebruiken. Elke Chaos Emerald geeft een unieke kracht die we hieronder op een rijtje hebben gezet.

Blauwe Emerald – Avatar: Creëert meerdere klonen van het karakter die bijna elke vijand voor je verslaan.

Rode Emerald – Bullet: Een actie waarmee je je karakter een kant op knalt, ook vanuit de lucht.

Cyaan Emerald – Water: Beweeg je makkelijk en snel door onderwater delen en je kunt watervallen op zwemmen.

Groene Emerald – Ivy: Groeit takken omhoog vanaf waar je staat om nieuwe hoogtes te bereiken.

Paarse Emerald – Vision: Ontdek hiermee geheime platformen en ringen.

Gele Emerald – Slow: Vertraagt alles waardoor challenges makkelijker te voltooien zijn.

Witte Emerald – Extra: Deze geeft een unieke kracht per karakter.

Van de Witte Emerald zijn de unieke krachten ook bekend. Zo krijg je Homing Attacks met Sonic zoals uit de nieuwere games. Amy gooit haar hamer op enemies af, Knuckles krijgt de mogelijkheid om alles een kopje kleiner te meppen, en Tails krijgt de mogelijkheid om een tornado te maken die alle vijanden in zijn pad verslaan.

Het beloofd een toffe en vooral een chaotische (als je met vrienden speelt) ervaring te worden. Ben jij hyped om Sonic Superstars te spelen? Wat vind je van de krachten, is het wat je had verwacht of had je graag wat anders gezien?