Atmosferische pixel-art horrorgame Afterdream komt dit jaar nog uit

Is this the real life?

Er is een trailer uitgekomen voor aankomende horrorgame Afterdream. Waar we tegenwoordig veel realistische games zien in het genre pakt Afterdream het wat anders aan. Het spel van Jesse Makkone en uitgever Feardemic is namelijk een 2D game met een pixel-art stijl waarin toch heel veel sfeer is terug te vinden.

Zoals je in de trailer hieronder kunt zien verken je een droomachtige wereld gevuld met puzzels, geesten en monsters. Met behulp van een camera (iets dat we wel vaker zien) kun je de omgeving onderzoeken om raadsels op te lossen terwijl je probeert te overleven.

Het spel zal, vooral ook door de muziek, absoluut een horrorgame zijn. Visueel zien we kort al een monster tevoorschijn komen die overtuigend eng is voor een 2D game. De vraag is natuurlijk of de game bij release ook dat ‘puntje-van-je-stoel’ gevoel kan vasthouden, of dat het meer een detective mysterie wordt om op te lossen.

Afterdream staat voor nu gepland in Q3 van dit jaar, dus het zal niet lang zijn voordat we een specifieke datum te weten komen. Wat vindt je van de trailer? En vooral: wat voor gevoel geeft de trailer af: een oprechte horror-game of toch al meer een detective/puzzel game?