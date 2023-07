Krijgt Immortals Fenix Rising toch geen vervolg?

Door tegenvallende sales snijdt Ubisoft in de nieuwe line-up.

Ubisoft heeft er geen geweldig jaar op zitten. Nadat er eerder dit jaar al 3 onaangekondigde games zijn geannuleerd (en het jaar daarvoor 4 titels), zou er naar verluidt nu nog een slachtoffer zijn gevallen. Volgens bronnen van VGC is het vervolg op Immortals Fenix Rising nu ook geannuleerd.

Immortals Fenix Rising kwam in december 2020 uit voor de Switch en deed het bij de release best aardig. De game kreeg prima reviews (wij gaven het een 7,2), er kwam DLC uit en Ubisoft was tevreden. Maar nu de economie behoorlijk zwakker aan het worden is, lijkt Ubisoft ineens minder blij met de sales van Immortals Fenix Rising. Ja, de game verkocht aardig, maar vooral nadat de game afgeprijsd werd.

Ubisoft zou zich nu meer willen focussen op sterke IP’s, zoals Rainbow Six en Assassin’s Creed. Ubisoft Quebec, de studio achter Immortals Fenix Rising, zou al hard werken aan het vervolg. De nieuwe game zou zich af moeten spelen in Hawaï en zich focussen op die mythologie, maar die droom lijkt nu voorbij. Uiteraard gaat het nog om geruchten, maar gezien de huidige staat van Ubisoft, zou het ons niet verbazen.

