Chinese fabrikant hint naar release mogelijke Switch opvolger

De fabrikant levert onderdelen voor een nieuwe console van een Japanse fabrikant die begin 2024 verschijnt

De Chinese fabrikant PixArt heeft onlangs fiscale cijfers naar buiten gebracht. Hieruit blijkt dat ze onderdelen leveren voor een console van een Japans bedrijf. De desbetreffende console zou volgens PixArt begin 2024 moeten verschijnen. PixArt heeft in het verleden eerder onderdelen geleverd voor Nintendo consoles, zoals de chips in de Joy-Cons. Hoewel het bedrijf zelf geen bedrijfsnaam noemt gaat het om een Japans bedrijf dat “al in jaren geen nieuw systeem meer heeft uitgebracht”. De kans dat het om de opvolger van de Switch gaat is dus aanwezig!

De Japanse website MoneyDJ (vertaald door MyNintendoNews) bracht het nieuws naar buiten. Zij maakten eerder al bekend dat Hongzhun, een Chinese fabrikant van metalen behuizingen, een stijging qua opbrengsten verwacht in de tweede helft van dit jaar. Dit zou kunnen komen door de levering van materialen aan Nintendo voor de Switch-opvolger die volgend jaar verschijnt.

Er is op dit moment nog niks officieel bevestigd door Nintendo. Neem dit nieuws dan ook met een klein korreltje zout. Nintendo directeur Shuntaro Furukawa meldde eerder aan investeerders dat er geen plannen waren voor nieuwe hardware in het huidige boekjaar