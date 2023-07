Gameplaybeelden Double Dragon Gaiden: Rise Of The Dragons

Het is weer knokken geblazen in een nieuw deel van de Double Dragon serie!

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons is vanaf vandaag beschikbaar op de Nintendo Switch. Het is een nieuw deel in de iconische beat ‘em up serie, al bevat het wel een kleine twist. De game heeft er namelijk wat roguelite elementen bij gekregen. Voor iedereen die benieuwd is hoe dat eruit ziet heeft youtubekanaal Handheld Players een video online gezet met een half uur aan gameplaybeelden. Hierin kun je verschillende gebieden zien, en de video eindigt met een boss-fight. De video kun je hieronder bekijken.

Double Dragon Gaiden is een nieuwe versie van de iconische beat ‘em up-reeks Double Dragon. Dit keer is de game een roguelite, waarbij je je door een apocalyptisch New York heen knokt. Deze stad is namelijk verwoest door een nucleaire ramp, waardoor de bewoners moeten vechten om te overleven terwijl rellen en misdaad hoogtij vieren. Criminele bendes hebben de stad over genomen, maar jonge Billy en Jimmy Lee pikken het niet meer. Ze zijn vastbesloten om de bendes uit de stad te drijven, iets waarbij jij natuurlijk moet helpen. En ze zijn niet alleen! wissel probleemloos tussen 13 verschillende personages waardoor talloze combo’s mogelijk zijn. De game is daarnaast ook co-op te spelen.