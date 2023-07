Nickelodeon All-Star Brawl 2 aangekondigd

Met een toffe announcement trailer!

Goed nieuws voor fans van Nickelodeon cartoons en series. Uitgever GameMill Entertainment en ontwikkelaars Ludosity en Fair Play Labs kondigden aan dat de game dit jaar nog uit zal komen.

Het eerste deel Nickelodeon All-Star Brawl kwam in 2021 uit en werd goed ontvangen. Met dit tweede deel belooft het op alle vlakken te verbeteren en uit te breiden. Zoals je in de trailer kunt zien zijn de stages aangepast en verbetert. Visueel zijn karakters ook opgepoetst en krijgen we natuurlijk ook méér karakters om mee te spelen. Iets dat we misten in het vorige deel was voice acting, en daar zal ook verandering in komen. Elk speelbaar karakter zal voice acting bevatten!

Zodra we meer weten over een release datum en verdere details houden we jullie op de hoogte. Wat we tot dusver weten is al een hele waslijst. Meer modes, een nieuwe campaign, cross-play, nieuwe mini-games en meer. Hoe hyped ben jij?