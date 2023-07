Splatfest vol geld, roem en liefde aangekondigd voor Splatoon 3

Van 12 augustus om 02:00 tot 14 augustus om 02:00 draait de strijd om waar jouw prioriteiten in het leven liggen.

Recent hebben spelers nog kunnen stemmen op hun favoriete ijssmaak. Daar kwam overduidelijk vanille als winnaar uit de bus. Het komende Splatfest gaat draaien om de vraag wat jij het belangrijkste vindt in het leven. Is dat geld, roem of liefde? Het zal een spannende strijd worden. Het stemmen begint al een week voor het Splatfest. Dus bedenk goed voor welk team je gaat en help jouw team naar de overwinning.

Draait alles om geld, roem of liefde?



Laat iedereen zien waar jouw prioriteiten liggen in het volgende #Splatoon3-Splatfest op 12 augustus! pic.twitter.com/2KHNZBAyqe — Nintendo Nederland (@NintendoNL) July 27, 2023

Het Splatfest vindt van 12 augustus 2023 om 02:00 tot 14 augustus 2023 om 02:00 plaats. Zeer waarschijnlijk zal dit het laatste Splatfest van dit seizoen zijn. Op 1 september begint namelijk alweer het nieuwe seizoen, waarover we vast binnenkort meer informatie krijgen.

Laat hieronder weten of jij voor geld, roem of liefde kiest! Vergeet vooral niet om het ook op onze Discord-server kenbaar te maken, zodat we in teams met elkaar kunnen spelen.