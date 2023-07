The Entropy Centre krijgt surprise release

Deze complexe puzzel game is per direct beschikbaar!

First Person adventure game The Entropy Centre is plotseling op de Switch verschenen. Het is een echte shadowdrop door de makers Stubby Games en uitgever Playstack, want de game was nog niet eens aangekondigd voor de Switch. Een launch trailer is voor de gelegenheid nog wel even online gezet, deze kun je hieronder bekijken.

The Entropy Centre is een ingewikkeld puzzel avontuur waarin de tijd je beste vriend is. Los puzzels op door objecten terug in de tijd te bewegen en zo op het eerste gezicht onmogelijke puzzels op te lossen. Waarom je dit doet? De wereld staat in brand, op het randje van de afgrond. Sterker nog, het lijkt erop dat jij de laatst levende persoon bent. Maar wat er precies is gebeurd is onbekend. Het antwoord daarop ligt in het hart van the Entophy Centre, een gevaarlijke faciliteit. Kun jij het hart van deze faciliteit bereiken en erachter komen wat er gebeurd is?