Twee Zelda-klassiekers van de Game Boy toegevoegd aan NSO

Oracles of Ages en Oracle of Seasons zijn nu te spelen en te linken met elkaar!

Eerder dit jaar werden The Legend of Zelda: Oracle of Ages en The Legend of Zelda: Oracle of Seasons aangekondigd voor NSO. Het was op dat moment nog maar de vraag wanneer ze op de service zouden verschijnen. Inmiddels is het bekend dat ze vanaf nu beschikbaar zijn via de Game Boy-app op de Nintendo Switch. Om daar toegang toe te hebben moet je een Nintendo Switch Online-abonnement hebben. Ook zonder Uitbreidingspakket kan je deze klassiekers spelen.

Oracles of Ages en Oracle of Seasons zijn echte 2D-Zelda-klassiekers. Ze zijn in willekeurige volgorde speelbaar, maar hebben wel een connectie met elkaar. Wanneer je er eentje uitspeelt, dan ontvang je een wachtwoord die je in de andere game kan invullen. Daarmee link je beide games, met als gevolg dat er wat zaken zullen veranderen. Tevens kan je het dan opnemen tegen het echte kwaad.

Met welke van de twee Zelda-spellen ga je beginnen? Laat het ons weten in de reacties!