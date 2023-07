Disney Illusion Island is vanaf nu te spelen op de Nintendo Switch

Bekijk hier de releasetrailer en wat gameplaybeelden!

Begin september 2022 maakte we voor het eerst kennis met Disney Illusion Island tijdens de Disney & Marvel Games Showcase. Een aantal maanden later werd de releasedatum tijdens de Nintendo Direct in februari bekendgemaakt. Vanaf dat moment wisten we dat het 2D-platformspel op 28 juli zou verschijnen en die datum is het vandaag! We hoeven dus niet langer meer te wachten op deze game, want de titel is vanaf vandaag te koop in diverse winkels, webshops en natuurlijk ook de Nintendo eShop. Disney Illusion Island gaat voor een bedrag van €39,99 over de toonbank. Ga jij het spel vandaag in huis halen?

In Disney Illusion Island volg je een gloednieuw avontuur van Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck en Goofy. Tijdens dit avontuur ga je al rennend, springend en zwaaiend opzoek naar drie magische boeken die uiteindelijk het mysterieuze eiland Monoth kunnen redden. Het spel is zowel alleen als met drie vrienden te spelen en als je dat doet kun je elkaar nog helpen ook. Zo kun je elkaar bijvoorbeeld een knuffel geven zodat jouw hartjes weer worden bijgevuld. Gaat het jou lukken om alle geheimen in deze wereld te ontrafelen en Monoth te redden?

Ben je benieuwd geworden naar Disney Illusion Island? Bekijk dan onderstaande releasetrailer of neem een kijkje naar wat gameplaybeelden, welke afkomstig zijn van het YouTube-kanaal Handheld Players!