Nog meer klassieke Double Dragon op komst!!!

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragon is nog maar net uit en Arc System Works heeft zonet enkele nieuwe releases aangekondigd. Super Double Dragon en Double Dragon Advance komen naar de Switch. Deze twee titels maken een comeback na meer dan twintig jaar. Ze zullen beschikbaar zijn vanaf 9 november.

Super Double Dragon was het vierde spel voor console en kwam uit in Europa omstreeks 1993 op de Super Nintendo. Double Dragon Advance kwam uit op de Gameboy Advance in 2003 en was een remake van de originele arcadegame uit 1987. Beide titels zullen enkel digitaal beschikbaar zijn.

Daarnaast werd ook een Double Dragon Collection aangekondigd voor Switch. Deze collectie games zal beschikbaar zijn in het Engels, maar enkel in Azië.

De volledige lijst games in de Collection is de volgende:

Super Double Dragon

Double Dragon Advance

Double Dragon

Double Dragon II: The Revenge

Double Dragon III: The Sacred Stones

Double Dragon IV

De eerste twee titles zullen dus gelukkig ook in onze contreien te koop zijn en apart te verkrijgen.

Enkele screenshots van Double Dragon Advance:

Zo ziet Super Double Dragon eruit:

Kijken jullie uit naar meer Double Dragon? Laat het ons weten in de comments.