Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes uitgesteld naar volgend jaar

We zullen nog wat langer moeten wachten.

Indrukwekkende RPG Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes is uitgesteld naar volgend jaar. De game stond oorspronkelijk gepland voor dit jaar, maar dat zal het niet meer gaan halen. Dat heeft ontwikkelaar Rabbit and Bear Studios laten weten via een mededeling op kickstarter. Hierin wordt laten weten dat dit gedaan is om “een game te kunnen leveren waar we zoveel steun voor hebben gekregen ” en “Om het beste verhaal eruit te krijgen” Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes werd gekickstart in 2020, en in hetzelfde jaar werd duidelijk dat de game ook naar de Switch zou komen. We zullen er alleen iets langer op moeten wachten.

Eiyuden Chronicle is hetspirituele vervolg van de Suikoden-serie. Het verhaal speelt zich af in een uithoek van Allraan, een plek waar vele naties, culturen en moralen samenkomen. Door middel van het zwaard en magische voorwerpen “runenlenzen” genaamd is de geschiedenis van dit land is geschapen door de vele mensen, beastmen, elven en andere volkeren die hier wonen. Het keizerrijk Galdea heeft echter de andere naties verslagen toen het een technologie ontdekte om de kracht van de runenlenzen te versterken. Nu zijn ze op zoek naar een nieuw artefact, dat hun macht nog groter zal maken. Tijdens zo’n expeditie ontmoet Seign Kesling, een jonge imperial officer, een jongen van een afgelopen dorp. De twee worden snel vrienden, maar al snel gebeurd er iets dat beide de oorlog in dwingt. Al snel hebben ze geen keus om hun levensbeeld te bekijken en te bedenken waar ze staan in deze oorlog.