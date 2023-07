Nieuwe Pikmin 4 Switch-iconen beschikbaar voor NSO

Deze tweede golf Pikmin 4 iconen zijn te claimen tot 3 augustus.

Pikmin 4 is vorige week uitgekomen op de Switch en wordt met een gemiddelde score van 88 alom geprezen door critici. Onze Jorden was ook zeer te spreken over deze nieuwe game in Nintendo’s Real-time Strategy franchise. Hij beoordeelde de game dan ook met een dikke 9.0! Sinds vorige week zijn er ook profieliconen van de game beschikbaar voor leden van Nintendo Switch Online. Deze week heeft Nintendo de tweede golf aan profieliconen toegevoegd. Je kunt ze bekijken in de afbeelding hieronder:

Deze nieuwe golf is te claimen tot 3 augustus. Hierna volgt de laatste golf aan Pikmin 4 iconen. Ben jij van plan om één of meer van deze icoontjes te claimen of ben jij tevreden met jouw huidige profielicoon? Laat het ons vooral weten in de reacties!