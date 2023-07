Nintendo komt in augustus met het Multiplayer Festival

Onder andere met korting op bepaalde multiplayer-games.

De hele maand augustus staat voor Nintendo in het teken van multiplayer-games. Dit houdt in dat vooral Nintendo Switch Online-abonnees kunnen genieten van verschillende voordelen. Zo geeft het bedrijf aan op hun website.

Om te beginnen verdien je vanaf 1 tot en met 16 augustus extra gouden punten in specifieke multiplayer-games. Nintendo Switch Online-abonnees verdienen 20% terug in gouden munten, terwijl niet-abonnees het met 10% moeten doen. Om welke games het gaat, is nu nog niet bekend.

Vanaf 17 augustus moeten multiplayer-games in de aanbieding komen. Volgens Nintendo gaat het om honderden titels, waaronder Animal Crossing: New Horizons en Mario Party Superstars. Beide games zullen voor het eerst sinds hun release met korting in de eShop worden aangeboden.

En om het festival af te sluiten profiteren NSO-abonnees vanaf 25 augustus van Games op Proef. In dit programma biedt Nintendo een spel aan dat gamers voor een bepaalde tijd volledig gratis kunnen spelen. Er zullen nu 3 multiplayer-games beschikbaar komen voor abonnees. Om welke titels het gaat, houdt Nintendo nog even voor zich.

Heb jij nog bepaalde multiplayer-titels op het oog? Dan wordt dit jouw kans om die te scoren! Welke games hoop jij te pakken te krijgen? Laat het weten in de comments.