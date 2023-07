Lukt het jou om de Melkweg te redden?

Uitgever Nacon en ontwikkelaar Sanuk hebben gisteren de retro game Nova Strike uitgebracht in de Nintendo eShop. De game was op dezelfde dag ook al aangekondigd, en daarna meteen uitgebracht. Als je gek bent op retro arcade games en op dingen kapot schieten, dan is dit de ideale game voor jou!

Nova Strike is zoals ze ook wel zeggen een retro “shoot ‘em up” game waarbij het voortgang systeem in roguelite-stijl is. Jij als piloot hebt vaardigheden nodig om steeds hogere levels te behalen, hoe hoger het level hoe moeilijker de game zal worden.

Nova Strike is een retro shoot ‘em up game die je op avontuur neemt door een ver sterrenstelsel. Je krijgt te maken met golven van sterke vijanden die naar mate je verder komt, steeds moeilijker worden. Het is een game die je makkelijk weer kunt wegleggen en weer oppakken. Hierdoor heeft het ook wel een beetje een verslavend effect. Je wil natuurlijk een steeds hoger level behalen en je skills verbeteren. Je krijgt ook steeds weer andere levels als je een nieuwe game start dus het blijft variabel en uitdagend. Elke keer als je een nieuwe ronde start krijg je weer de kans om nieuwe upgrades vrij te spelen, het kan dus erg “lastig” zijn om deze game aan de kant te leggen.

De strijd tegen intimiderende vijanden

Probeer zoveel mogelijk vijandelijke schepen te vernietigen en het aanvallende vuur te ontwijken. Als je de sterke Armada’s hebt verslagen staat er een intimiderende boss voor je klaar. Je moet goed opletten wat het patroon is van de verschillende bosses om ze te kunnen verslaan. Als je eenmaal door hebt op welke momenten de boss aanvalt zal het een stuk makkelijker gaan. Daag jezelf uit door steeds moeilijkere levels te behalen en verbeter je eigen highscore!

Niet alleen het ontwijken en aanvallen is belangrijk. Je kunt ook je eigen schip volledig aanpassen. Je schip is in bezit van 9 secundaire wapens die je kunt ontgrendelen. Daarnaast zijn er ook 40 verschillende verdedigende en aanvallende skills die je kunt gebruiken. Denk hierbij aan raketten, granaten en elektrische krachtvelden. Iedere upgrade die je hebt toegevoegd aan je schip zorgt ervoor dat je een hele andere game ervaring krijgt.

Elke game is anders

Als je “Game Over” in je scherm krijgt te zien, komt er weer een heel ander avontuur te voorschijn. Je behoud uiteraard je skills en ontgrendelde objecten maar het is wel de bedoeling dat je weer door de levels gaat manoeuvreren om bij de eindbaas te komen. Ondanks dat het spel weer “opnieuw” begint kom je steeds sterker terug en zijn de levels totaal verschillend. Zorg ervoor dat jij je tactiek verbeterd, versla de eindbaas en wie weet lukt het jou om de Melkweg te redden!

