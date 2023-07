Visuele roman Death Becomes You komt naar de Switch

Een duistere visuele roman wacht op jou!

Uitgever Ratalaika Games en ontwikkelaar Quill Game Studiosare hebben aangekondigd dat de visuele roman Death Becomes You volgende week naar de Switch komt. De game zal beschikbaar zijn op 4 augustus 2023 in de Nintendo eShop.

Magie, mysterie en duisternis

Death Becomes You is zoals eerder benoemd een visuele roman. De game heeft een mysterieus verhaal waarbij duistere geheimen naar voren zullen komen. Death Becomes You speelt zich af op een magische universiteit, en daar is iets heel ergs gebeurd. Je beste vriendin is vermoord, en in dit verhaal zal je erachter komen wie de dader is van deze afgrijselijke daad.

Er zijn vier verdachte studenten die op de magische universiteit rondlopen. Deze vier studenten proberen jou te misleiden zodat je hun niet meer verdenkt van de moord op je beste vriendin Lyra. Hier moet je dus proberen doorheen te kijken en erachter zien te komen wie het dus wel écht gedaan heeft. Er zullen duistere geheimen naar voren komen van verschillende personages en het gaat alles overhoop gooien.

Er zijn verschillende personages in Death Becomes You:

Sidney: Dit is de hoofdpersonage die op de Ira Royal Academy zit. Zij gaat uitzoeken wie haar beste vriendin Lyra heeft vermoord.



Daniella: Is een 3e jaars student en vice-hoofdmentor van de Ira Royal Academy. Ze is gespecialiseerd in transmutatie en er gaan geruchten rond dat ze slecht presterende mensen in kristallen veranderd.



Apolline: Zij is een speciale magiegebruiker, ze is nog al gedreven en heeft twee specialiteiten. De specialiteiten die Apolline heeft zijn betovering en elementaire magie.



Sophie: Zij is een gespecialiseerde psychokinese. Ze staat bekend als een wonderkind en kan als één van de weinige objecten met “pure energie” beheersen.



Alice: Deze dame is ook een gebruiker van elementaire magie. Ze is een beetje lui aangelegd en trekt Sophie hier in mee. Ze heeft een grote hekel aan Lyra die tijdens het eerste jaar van Sophie haar mentor was.

Verschillende mogelijkheden en doodlopende eindes

In Death Becomes You kun je meerdere keuzes maken die invloed hebben op het verhaal. Jij moet kiezen wie Sidney als verdachte wil aanwijzen en dat zal bepalen hoe het verhaal verder loopt. Elke verdachte heeft namelijk verschillende eindes. Het kan zelfs wezen als je de verkeerde verdachte kiest dat Sidney zelf wordt vermoord! Als het je lukt om de juiste keuze te maken kun je de volledige waarheid ontrafelen. Natuurlijk is het geen probleem als je eerst de verkeerde keuzes maakt, de “doodlopende eindes” leiden je vanzelf naar het juist einde. In totaal zijn er meer dan 10 verschillende soorten eindes die je kunt krijgen, en de meeste hiervan lopen slecht af.

Kun jij het aan om meer dan 77.000 woorden te verslinden in deze visuele, duistere roman? Bekijk hier de trailer van Death Becomes You: