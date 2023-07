NES-classic Shadow of the Ninja krijgt een remake op de Switch

Staat gepland voor een release in de lente van 2024.

Natsume Atari heeft een remake aangekondigd van NES-klassieker Shadow of the Ninja, aldus Gematsu. Een titel die hier in Europa in 1991 uitkwam onder de naam Blue Shadow. En hoewel het toen om een 8-bit-game ging, wordt de remake gemaakt met 16-bit-graphics.

KAGE Shadow of the Ninja, zoals de remake gaat heten, is een co-op-actiespel voor 2 spelers. Je hebt de keuze om met twee Ninja’s te spelen: de jonge, temperamentvolle Hayate en de mondige senpai Kaede. Elk hebben ze hun eigen vaardigheden om door het spel te komen.

De remake wordt ontwikkeld door Tengo Project, die eerder al Pocky & Rocky Reshined hebben gemaakt. Zij krijgen hulp van veel teamleden die aan de originele game hebben gewerkt. Zo keert Iku Mizutani terug om aan de muziek te werken, en wordt de art gemaakt door hetzelfde bedrijf als toen: Dynamic Productions.

Bij de aankondiging zijn een tweetal screenshots vrijgegeven (via Gematsu). Mocht je eerst het origineel willen spelen, dan kan dat via de NES-service voor Nintendo Switch Online-abonnees.

De remake staat gepland voor een release in de lente van 2024. Ga jij deze game een kans geven? Laat het weten in de comments.