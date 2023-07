Pickleball: Smash komt naar de Switch

Sla jij jezelf naar de eerste plek?

Er zijn recentelijk verschillende games bekend gemaakt door GameMill Entertainment. Ze waren er gelukkig nog niet klaar mee, want er is zojuist bekend gemaakt dat de sportgame Pickleball: Smash 7 november 2023 naar de Nintendo Switch komt!

Amerika’s snelst groeiende sport

De naam zegt het al, pickleball is een sport en het is razend populair in Amerika. Pickleball is zoals we in Nederland zeggen een racket- of peddelsport waarbij je met twee tot vier spelers een holle, geperforeerde plastic bal over een net heen slaat. Je kunt het een klein beetje vergelijken met tennis, maar alles is een stuk kleiner en kan daardoor ook veel sneller en harder gaan.

In Pickleball: Smash kun je voor het eerst ervaren hoe het is om deze populaire sport te spelen op een console. De game ondersteunt zelfs motion control, en is daardoor erg geschikt als ideale sportgame voor op de Nintendo Switch.

Pick-Up-&-Play fun!

Je kunt in Pickleball: Smash gelijk aan de slag gaan met oefenwedstrijden om je skills te verbeteren. Speel het spel solo of samen met je vrienden. Je kunt mee doen aan uitdagende toernooien, mini games, spelen op meerdere locaties en nog veel meer. Elke wedstrijd is een test waarbij strategie en behendigheid belangrijk is om onder de knie te krijgen.

Terwijl jij probeert de beste te worden in Pickleball: Smash, kun je ook nog eens je kampioen helemaal aanpassen naar eigen smaak. Laat je creativiteit de vrije loop en bereid je in stijl voor op de volgende kampioenschappen. Tijdens het spelen van Pickleball: Smash kun je allerlei cosmetics vrijspelen. Denk hierbij aan een groot assortiment van outfits, rackets en accessoires waardoor jij je karakter een unieke uitstraling kan geven!

Minigame Mastery

In Pickleball: Smash zijn er niet alleen maar toernooien, je kunt je ook helemaal uitleven in de minigames die de game te bieden heeft. Breng wat variatie in je game momenten door in een mix van minigames terecht de komen die je een hele andere game ervaring gaan geven. Tijdens de minigames krijg je ook de kans om je technieken en kennis aan te scherpen. De game heeft naar eigen zeggen een soepele motion control wat alleen beschikbaar is op de Nintendo Switch. Of je nou een professionele (game) sporter bent of niet, deze game is voor iedereen toegankelijk!

Staan jouw sportschoenen al klaar voor deze heerlijke sportgame? Laat het ons weten in de reacties!